Большой праздник для выпускников состоится уже в этот четверг. На площадке перед интерактивным музеем «Россия — Моя история» для выпускников и студентов будут работать интерактивные площадки, пройдут флешмобы и концерт. На праздник соберутся более четырех тысяч выпускников 2019 года, их учителя, а также студенты вузов, колледжей и техникумов.

Как сообщают в областном комитете образования, науки и молодежной политики, гостей праздника ждет трехчасовая развлекательная программа – флэшмобы, работа интерактивных площадок, выступление творческих коллективов, дискотека и фейерверк. Праздник состоится 20 июня, начало в 18:00. Организатором мероприятия выступает администрация Волгоградской области при поддержке администрации города Волгограда.