На главной высоте России вновь состоится акция «Завтра была война…», которую ежегодно проводят волгоградские полицейские. Накануне Дня памяти и скорби 21 июня сотрудники регионального Главка МВД на главной высоте России — Мамаевом Кургане со свечами в руках почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с полицейскими к подножию Мамаева Кургана поднимутся члены их семей, кадеты полицейских классов, ветераны, курсанты Волгоградской академии МВД России, представители силовых структур региона.

Напомним, впервые акция, проводимая по инициативе полицейских, состоялась в 2012 году. На следующий год инициативу волгоградских полицейских поддержали представители всех силовых структур региона, а уже с 2014 года акция стала всероссийской. С каждым годом число желающих присоединиться к памятной акции неуклонно растет. В прошедшем году, в дни проведения в г.Волгограде Чемпионата мира по футболу, в акции приняли тысячи полицейских из других регионов страны, правоохранители иностранных государств, многочисленные гости города-организатора матчей ЧМ.

Полиция региона приглашает волгоградцев и гостей города 21 июня 2019 года в 22:00 на Мамаев Курган, чтобы вспомнить подвиг защитников нашей страны, отстоявших свободу и независимость Родины и отдавших жизни во имя мира в годы Великой Отечественной войны.