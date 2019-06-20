Этим вечером 20 июня в рамках экскурсионного проекта «Free Walking Tours» волгоградцев и гостей региона приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии по центру Волгограда. Очередной экскурсионный марафон проведут специалисты Туристско-информационного центра Волгоградской области.

Участникам будет предложено на выбор три экскурсионных маршрута – по Аллее Героев, улице Гоголя и улице Мира. Улица Мира считается одним из самых красивых мест города-героя, на ней расположено множество зданий, построенных известными архитекторами нашей страны. На Аллее Героев увековечены имена героев Великов Отечественной войны, расположены памятные монументы, растет легендарный Сталинградский тополь. Улица Гоголя в дореволюционные годы считалась деловым центром Царицына. Сохранилось немало любопытных фактов из жизни городских купцов, об ассортименте царицынских магазинов и других интересных моментах.

Экскурсантов ждут у знака «Нулевой километр» на площади Павших борцов в 17:00. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут.

Напомним, проект «Free Walking Tours» действует в Волгограде с июня 2016 года. В рамках проекта уже состоялось свыше 100 бесплатных экскурсий. Главная цель проекта – познакомить всех желающих с историей и достопримечательностями города-героя Волгограда в доступной для каждого форме. Экскурсионный марафон «Free Walking Tours» будет проходить в течение туристического сезона каждый месяц, дополнительную информацию и расписание экскурсий можно уточнить по телефону Туристско-информационного центра Волгоградской области +7 (8442) 52-98-93.