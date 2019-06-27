В ближайшее воскресенье жителей и гостей города приглашают на скетч-экскурсию по Тракторозаводскому району, во время которой можно будет сделать быстрые зарисовки красивых старых зданий.

Экскурсия пройдет 30 июня по улице Дзержинского, начало в 17:00. Организатором выступает МУ «ГМЦ «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Во время скетч-экскурсии участники откроют для себя малопосещаемые, но очень интересные места. Скетч-экскурсия пройдет по интереснейшей улице, выстроенной в лучших традициях смешения раннего конструктивизма и сталинского ампира.

Напоминаем, участники приносят свои материалы для творчества (скетчбук, линеры, гелевые ручки и др.)

Место сбора: памятник Максиму Горькому у входа в ДК Тракторозаводского района.

Чтобы принять участие в скетч-экскурсии, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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