28 июня жителей и гостей города приглашают в парк «Комсомольский сад», где будет проходить традиционным конкурс частушечников и гармонистов — в этом году он состоится уже в третий раз.

Мероприятие будет проходить на круглой площади, начало в 18:00. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого всего лишь нужно пройти регистрацию, знать частушки и(или) уметь играть на гармонии (аккордеон, баян). Все заявившиеся будут по очереди исполнять частушки (или переборы на гармони).

Зрители коллегиально выберут самых больших знатоков и умельцев: в каждом раунде зрительское жюри будет отсеивать наименее понравившихся претендентов на победу в этой битве, пока не останется двое участников, которые и определят между собой сильнейшего частушечника (гармониста). Частушки можно петь любые — главное, не повторять уже спетые. Победители будут награждены призами от партнеров мероприятия.

Конкурс «Играй, гормон!» проводится МАУ «Центр спорта и культуры» и парком Комсомольский сад в рамках городского конкурса «Уличный артист».

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

Телефон для справки и предварительной записи на конкурс тот же: +7(902)363-30-83.