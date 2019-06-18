На этой неделе в Волгограде состоится военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». Во время которой будет собрана земля с братских могил советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в специальные капсулы. После чего её передадут в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил РФ в Москве. Мероприятие проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторы проведения Всероссийской военно-патриотической акции – Министерство обороны Российской Федерации.

В Волгограде акция состоится 22 июня в 39 местах захоронений воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. В памятных мероприятиях примут участие ветераны, родственники павших бойцов, члены городских отрядов движения «Юнармия». Земля с братских могил будет торжественно помещена в специальный контейнер («солдатский кисет»), а затем с воинскими почестями передана на хранение в историко-мемориальном комплексе Главного Храма Вооруженных сил РФ (г. Москва, Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот»).

Храм, возводимый Минобороны, панируется открыть к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Галерее Памяти будут размещены имена и портреты 33 миллионов участников Великой Отечественной войны. Длина Галереи тоже символична — 1418 шагов, столько дней шла война.