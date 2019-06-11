12 июня Волгоград присоединиться к празднованию Дня России. В честь этого события для жителей и гостей города заработают десятки праздничных площадок. Главные торжества развернутся в Волгограде и Волжском — жителей объединит большая концертная программа в городском саду, а также традиционный областной фестиваль «ЭтноВолга».

«Россия — это мы!» — под таким девизом пройдут в 2019 году торжества в городском саду Волгограда. По информации регионального комитета по делам национальностей и казачества, в День России на сцену выдут более двадцати коллективов и сольных исполнителей — представителей разных этнокультур. Зрители увидят народный ансамбль кавказского танца «Саирме», театр песни и танца «Артуйт», коллективы «Звартноц», «Арарат», «Джипси», студия корейского танца имени Ли Маргариты «Хва Сон» и другие. Кульминацией станет вынос волонтерами гигантского триколора длиной в сто метров. Начало мероприятия в 11:00.

А в 17:30 народное творчество представят на фестивале «ЭтноВолга», который пройдет в волжском дворце культуры «Октябрь». Жители региона встретятся с участниками коллективов «Ритмы Кавказа», «Урарту», «Харакят», ансамбля «Иверионе» и других.

Народные гулянья развернутся в муниципальных районах Волгоградской области. Жителей Быковского района ждет акция «Российский триколор», в Городище организуют открытый турнир по шахматам, концертные программы подготовили в Дубовке, Калаче-на-Дону, Камышине, Киквидзенском районе.

Также в День России состоится традиционное вручение паспортов гражданина РФ школьникам города Волжского, Даниловского, Ленинского, Октябрьского, Палласовского и других районов. В Волгограде в торжественной обстановке главный документ получат более 50 ребят, наиболее отличившихся в учебе, спорте, добровольческой деятельности.