ООО «Концессии водоснабжения» уведомляют горожан: представители волгоградского водоканала никогда не предлагают платных услуг при поквартирных обходах, а также не предлагают жителям приобрести различные системы фильтрации воды.

В Волгограде вновь активизировались компании, предлагающие платные услуги под видом сотрудников водоканала. Молодые люди представляются сотрудниками организаций, содержащих в названии слова «водоканал», «вода», «сервис». Продавцы сомнительных товаров и услуг уверяют жителей, что питьевая вода, текущая из крана, опасна для здоровья, и предлагают купить дорогостоящие системы очистки воды неизвестного качества и происхождения.

«Концессии водоснабжения» призывают горожан быть бдительными и не верить слухам об опасности питьевой воды, подающейся в систему центрального водоснабжения. Качество питьевой воды, подающейся в водопроводную систему Волгограда, контролируется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Пробы водопроводной воды отбираются дважды в сутки. В среднем, в день специалисты центральной испытательной лаборатории природной питьевой воды анализируют порядка 200 проб воды.

В случае, если к вам или к вашим соседям пришли с подобным предложением, необходимо сообщить о визитерах в полицию.