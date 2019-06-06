В Волгограде пройдут мероприятия финального этапа XIV Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира», в рамках которого состоится концерт с участием победителей фестиваля и звёзд российской и зарубежной эстрады.

На фестиваль, который будет проходить с 8 по 12 июня, прибудут более 300 участников со всей страны. Это победители региональных смотров художественной самодеятельности подразделений полиции всех субъектов Российской Федерации.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, торжественное открытие фестиваля состоится 8 июня в Детском юношеском центре Волгограда (ул. Мира, 1). В рамках фестиваля участники пройдут конкурсное прослушивание, конкурсанты посетят с экскурсией экспозиции музеев «Сталинградская битва», «Россия – моя история», «Память», «Старая Сарепта», дадут выездные концерты.

12 июня с 17:00 до 22:00 часов в Волгограде на нижней террасе Центральной набережной победители фестиваля вместе со звездами российской эстрады представят гала-концерт, посвященный Дню России.

В рамках концерта состоится церемония награждения победителей и обладателя гран-при XIV фестиваля музыкального творчества МВД России. Вместе с победителями фестиваля перед зрителями планируются выступления группы «Рефлекс», звезд российской и зарубежной эстрады Татьяны Овсиенко, Эммы М, Руслана Алехно, Эда Шульжевский, Дины Гарипова, In-Grid и других известных артистов.

В 22:00 над Волгой прогремят залпы праздничного салюта. На все концерты фестиваля вход свободный. Приглашаем всех желающих посетить яркое и запоминающее событие в городской жизни.