Рабочие уже приступили к обновлению дворовых территорий в четырёх районах города. На данный момент подрядные организации ведут работы по замене бордюрного камня. В дальнейшем на этих объектах специалисты выполнят укладку асфальтобетонного покрытия. Также в ходе реконструкции придомовых территориях будут установлены малые архитектурные формы и восстановлены линии наружного освещения. Работы ведутся в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.

В настоящее время во дворах по адресу пр-кт Университетский, 19 и ул. Казахская, 22 в Советском районе, ул. Кузнецкая, 99 в Ворошиловском районе, ул. Пролетарская, 25 и ул. Пролетарская, 29 в Красноармейском районе специалисты укладывают новый дорожный бордюр. Аналогичные работы в ближайшее время подрядная организация начнет и во дворе по проспекту Металлургов, 12 в Краснооктябрьском районе, здесь рабочие демонтируют старый бортовой камень. В процессе восстановления дворовых территорий специалисты также поднимут люки и колодцы под уровень дорожного полотна и оборудуют удобные асфальтобетонные съезды. Гарантийный срок на выполненные работы — 4 года.

Всего до конца текущего года планируется благоустроить 17 дворов. Работы проводятся за счет региональных и муниципальных средств. Подрядным организациям предстоит восстановить свыше 45 тысяч квадратных метров дорожного и тротуарного покрытия. Кроме того, до конца года на придомовых территориях подрядные компании установят современные детские игровые комплексы. В местах отдыха для жильцов будут размещены свыше 260 скамеек и урн. Для освещения всех объектов рабочие возведут около 190 светоточек с использованием энергоэкономичных светодиодов. Всего в этом году обновятся территории, объединяющие 54 многоквартирных домов во всех районах Волгограда.