Волгоградцев приглашают присоединиться к Всемирному дню донора крови, в рамках которого состоится акция «Кровь во имя жизни». Организатором акции выступает интерактивный музей «Россия — Моя история» совместно с Волгоградским областным центром крови и Центром молодежной политики. 14 июня все желающие смогут получить бесплатную консультацию у врача-трансфузиолога, а также определить свою группу крови и резус-фактор.

Акция будет проходить с  14:00 до 17:00.  Внутри мультимедийного комплекса с посетителями встретится врач-трансфузиолог, который даст ответы на самые важные вопросы по теме донорства крови. Врач подробно расскажет, кто может стать донором, как подготовиться к донации, какие существуют противопоказания, как происходит процесс забора крови.

Помимо этого, на территории возле интерактивного музея будет дежурить мобильный донорский комплекс, в котором каждый сможет сдать анализ из пальца и сразу же получить результаты с данными о своей группе крови и резус-принадлежности.

Цель акции – пропаганда донорства, повышение уровня осведомленности населения о возможности стать донором, о необходимости донорской крови для спасения жизни других людей.

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня с 2005 года. Инициаторами события выступили четыре международные организации, призывающие к добровольной и бесплатной сдаче крови — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная Федерация Организаций Доноров Крови и Международное общество по переливанию крови.

В Волгограде состоится акция "Кровь во имя жизни" Общество

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Девушки, сдавшие кровь во время акции «Красота спасет жизнь!», получили подарки
  2. Волгоградский регион примет четыре матча ЧМ-2018
  3. График отключения горячей воды в Волгограде на летний период