В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» модернизируют котельную № 317, располагающуюся в Краснооктябрьском районе. Реконструкция предполагает замену насосной группы, монтаж современных систем химводоподготовки и электроснабжения, а также внедрение автоматики. Техническое перевооружение котельной обеспечит стабильную подачу тепловой энергии и горячей воды жителям 128 многоквартирных домов.

Котельную № 317 ввели в эксплуатацию в 1987 году, с тех пор капитальный ремонт оборудования, отвечающего за производство тепла и горячей воды, не проводился ни разу. Это сказывалось на качестве оказываемых потребителям коммунальных услуг.

В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» улучшают работу теплового хозяйства Волгограда. В настоящее время специалисты реконструируют районную котельную № 317. В ней уже заменили систему электроснабжения, смонтировали новые шкафы управления и кабельные линии к ним.

На следующем этапе предусмотрена замена сетевых и рециркуляционных насосов, отвечающих за доставку теплоносителя до жилых домов и социальных объектов. Кроме того, планируется обновить систему химводоподготовки, с помощью которой умягчается и очищается от примесей производственная вода, циркулирующая в системе отопления. Также в ходе модернизации котельную № 317 автоматизируют. Автоматика позволит в максимально короткие сроки получать оперативную информацию о параметрах работы источника тепла (давлении, температуре, расходе энергоресурсов и т.д.) и тем самым предупредить нештатные ситуации. Автоматизация процессов горения даст возможность обеспечить максимальное сжигание топлива в котлах, что повысит эффективность работы котельной в целом.

Реконструкция источника тепла улучшит теплоснабжение и горячее водоснабжение 161 объекта Краснооктябрьского района, включая 128 домов, в осенне-зимний период.

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.