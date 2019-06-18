15 июня в день официального открытия купального сезона в Волгограде открылся лишь один официальный пляж, который прошел проверку. И пляж этот расположился в Красноармейском районе «на маяке».

Раньше на песчаной косе за маяком на полуострове Сарептский был так называемый «дикий» пляж, где отдыхать было небезопасно. В 2018 году здесь было организовано место для комфортного летнего отдыха: появились зоны питания, раздевалки, туалет и душ. И вот уже второй год подряд именно этот пляж открывает купальный сезон в Волгограде, успешно пройдя все этапы проверки качества воды и песка.

По данным пресс-службы Волгоградской городской Думы, пляж в Красноармейском районе на сегодня – пока единственный официально открытый в городе. На остальных площадках отдыхать у воды будет возможно только после получения разрешения от специализированных служб. В их числе – и пляж на берегу Волги хутора Бобры, который готовится к официальному открытию пляжного сезона.