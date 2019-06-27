Уже в эту пятницу в ТРЦ «Акварель» состоится районный фестиваль «Театр. Энергия. Молодость», участником которого может стать любой желающий. Организатором выступает МУ «Молодежно-подростковый Центр Советского района Волгограда» при поддержке ТРЦ «Акварель».

Участниками фестиваля станут подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Фестиваль будет проходить 28 июня, начало в 17:00. В центральном атриуме торгового центра развернется театральный батл, во время которого молодёжь сможет раскрыть свои творческие способности.

Помимо творческой молодежи ожидается выступление таких коллективов как  — школы–студии балета Аллы Духовой «Тодес Волгоград Юг» и танцевального коллектива «Энегичная Зумба». Особое внимание зрителей привлечет выступление светового шоу.

По завершении программы пройдет торжественное награждение победителей, участников районного фестиваля «Театр. Энергия. Молодость».

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