И вновь в Волгоградской области отметят татарский праздник «Сабантуй», и будет он проходить в селе Малые Чапурники. В рамках ХХХI областного фольклорно-этнографического татарского праздника Сабантуй гостей ждет выступления творческих коллективов, борьба на поясах, ярмарка изделий народных умельцев, блюда национальной кухни. Откроется фестиваль 8 июня в 10:00.

Начнется праздник с театрализованного шествия: национальные песни и танцы представят творческие коллективы из Волгограда и Волжского, Светлоярского, Быковского, Ольховского, Октябрьского, Чернышковского, Ленинского районов Волгоградской области, а также Астраханской области и Республики Татарстан.

В программе фестиваля — национальные игры и спортивные состязания, в том числе знаменитая борьба на поясах «Кэрэш»; показательные выступления федераций восточных единоборств и конноспортивных клубов; народные забавы для детей. Гости праздника на ярмарке смогут приобрести понравившиеся изделия декоративно-прикладного искусства, а также посетить мастер-классы народных умельцев. Предметы быта и национальные кушанья на фестивале представят и другие народы региона.

 

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Волгоградцев приглашают в село Малые Чапурники на татарский праздник «Сабантуй»
  2. В Волгоградской области устроили «Сабантуй»
  3. Как в Волгограде будут Масленицу отмечать