И вновь в Волгоградской области отметят татарский праздник «Сабантуй», и будет он проходить в селе Малые Чапурники. В рамках ХХХI областного фольклорно-этнографического татарского праздника Сабантуй гостей ждет выступления творческих коллективов, борьба на поясах, ярмарка изделий народных умельцев, блюда национальной кухни. Откроется фестиваль 8 июня в 10:00.

Начнется праздник с театрализованного шествия: национальные песни и танцы представят творческие коллективы из Волгограда и Волжского, Светлоярского, Быковского, Ольховского, Октябрьского, Чернышковского, Ленинского районов Волгоградской области, а также Астраханской области и Республики Татарстан.

В программе фестиваля — национальные игры и спортивные состязания, в том числе знаменитая борьба на поясах «Кэрэш»; показательные выступления федераций восточных единоборств и конноспортивных клубов; народные забавы для детей. Гости праздника на ярмарке смогут приобрести понравившиеся изделия декоративно-прикладного искусства, а также посетить мастер-классы народных умельцев. Предметы быта и национальные кушанья на фестивале представят и другие народы региона.