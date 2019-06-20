Для зимовки скота в регионе заготовили уже более 50 тысяч тонн сена и сенажа, это в разы превышает объемы, полученные за аналогичный период прошлого года. В целом сеяные и естественные травы скошены на общей площади около 30 тысяч гектаров.

По информации комитета сельского хозяйства, к середине июня заготовлено около 22 тысяч тонн сена и 27 тысяч тонн сенажа. Флагманом является Палласовский район — заготовлено почти 10 тысяч тонн сена. На втором месте — Котельниковский район с показателем 7 тысяч тонн.

По объемам сенажа лидируют аграрии Калачевского района — обеспеченность этим видом кормов уже составила около 15 тысяч тонн. Также успешно идет работа в Суровикинском, Фроловском, Ленинском, Быковском и ряде других районов области.

Напомним, что сегодня заготовку сена можно производить и на землях лесного фонда — участки предоставляются во временное пользование на безвозмездной основе. По информации облкомприроды, для этого владельцам личных подсобных или фермерских хозяйств необходимо оформить соответствующее разрешение. Наиболее активно эта работа ведется на территориях Лещевского, Даниловского, Михайловского, Нижнечирского, Подтелковского, Старополтавского и Калачевского лесничеств. Специалисты подчеркивают, что предоставление лесных участков для сенокошения позволяет решить вопрос не только с наращиванием кормовой базы в хозяйствах — это еще и действенная мера, направленная на профилактику возгораний.