В регионе по результатам VI конкурса по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек, проводимого в рамках национального проекта «Культура» Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, будет модернизировано шесть кинотеатров.

По итогам конкурса в Волгоградской области в 2019 году будут модернизированы кинозалы в Центре досуга и кино г. Котельниково, в Старополтавском районном культурном центре, в районном доме культуры «Юбилейный» р.п. Елань, в Межпоселенческом социально-культурном объединении с. Ольховка, в районном центре культуры и досуга «Современник» р.п. Рудня и Краснослободском городском культурно-досуговом центре «Остров». На модернизацию каждого кинозала поступит 500 тысяч рублей.

Модернизация кинозалов проходит в рамках направления «Культурная среда» национального проекта «Культура». Планируется, что к 2024 году в Волгоградской области будут созданы 26 современных кинозалов. Добавим, всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года предусмотрено выполнение 66 основных региональных проектов на общую сумму три миллиарда рублей.

Наряду с этим в 2019 году по проекту губернатора предстоит модернизировать культурно-досуговые объекты в Киквидзенском, Ольховском, Светлоярском районах, выполнить ремонт в Руднянском центре «Современник», дворце культуры города Михайловка, Краснослободском центре «Остров».