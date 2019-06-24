29 июня в рамках акции #ДоброВСело жители сёл смогут проверить своё здоровье. На этот раз врачи и волонтеры-медики осмотрят жителей отдаленных населенных пунктов в Среднеахтубинском, Ленинском, Светлоярском, Городищенском, Калачевском, Иловлинском и Дубовском районах.

Селяне получат возможность проконсультироваться у врачей из областных центров, пройти обследование у узких специалистов, а волонтеры помогут навести порядок на территории близ сельских ФАПов и участковых больниц.

По информации регионального комитета здравоохранения, за прошлые четыре выезда, которые состоялись в апреле-мае, специалисты ведущих медицинских организаций совместно с волонтерами-медиками посетили участковую больницу в селе Привольное Светлоярского района, хуторе Ляпичев Калачевского района, хуторе Бурковский Среднеахтубинского района, селе Александровка Иловлинского района, поселке Путь Ильича Ленинского района, поселке Новый Рогачик Городищенского района.

Напомним, всероссийская акция #ДоброВСело проходит с 20 апреля по 31 октября.