Благоустройство парка в Кировском районе продолжается. На данный момент рабочие уже завершили монтаж систем освещения, полива и оформлению дорожно-тропиночной сети.

А на аллее влюбленных уже установили трехметровые кованые скамьи в виде сердец. В ночное время арт-объект будет подсвечиваться. Сидения выполнены из дерева, покрытие вокруг скамьи будет оборудовано в ближайшее время.

Как сообщает РИАЦ, к этому моменту работы в парке выполнены на более чем 90%. В ближайшее время рабочие установят ограждение вокруг спортивной площадки, где в дальнейшем появятся новые тренажеры. Ранее в парке высадили несколько десятков саженцев каштана, сакуры и церсиса, теперь здесь разобьют клумбы из 72 кустов роз и уложат газон. В дневное время полив зеленых насаждений обеспечит система прикорневого полива, ночью насыщать растения влагой будут выдвижные дождеватели. Автоматическая система полива появилась в парке впервые со времени его создания.

Работы по наполнению парка тематическими площадками будут выполнены до конца июля. Согласно проекту благоустройства строители смонтируют детские площадки для детей до 12 лет, а также спортивную и волейбольную площадки, расставят скамейки и урны. Гарантия на все виды работ составит от 3 до 5 лет.

:-P
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