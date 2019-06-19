Волгоградцев приглашают прийти на вечер памяти «Назавтра была война», во время которого будут вспоминать 21 июня 1941 года и 12-летнего мальчика, прошедшего через тот день, те дни. Также вспомнят и зрелого писателя, сумевшего передать нам словами то, что тогда происходило.

Евгений Кулькин — почетный гражданин Волгоградской области. «Последний певец Дона» — так его называли. Единственный в мире писатель, создавший о Доне трилогию. Прозаик, поэт и журналист.

Когда началась война, ему было 12 лет. Самый ранимый возраст. Возраст «чистого листа», когда всё увиденное и услышанное впечатывается в сознание навсегда. Именно поэтому у него много стихов, рассказов, повестей об этом времени.

Парк Комсомольский сад приглашает волгоградцев 21 июня к 19:00 на вечер памяти Евгения Кулькина «Назавтра была война», чтобы помнить о тех событиях 78-ми-летней давности.

На сцене Круглой площади Комсомольского сада будут звучать произведения о войне как самого Евгения Александровича, так и наших известных волгоградских поэтов, членов союза писателей России: Владимира Овчинцева, Игоря Кулькина, Елизаветы Иванниковой, Елены Гончаровой, Максима Хмызова-Ченцова, Татьяны Красильниковой, Анатолия Егина, Алёны Дороховой и других.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.