В ближайшее воскресенье в парке Комсомольский сад состоится фестиваль маскарадных костюмов для домашних питомцев «Хвостатый кутюрье», организатором которого выступает парк Комсомольский сад и МАУ «Центр спорта и культуры» Волгограда совместно с приютом животных «Дино».

В рамках мероприятия собаки выйдут на дефиле «по подиуму» в забавных нарядах, которые изобретут для них и сошьют их хозяева. Победители получат весомые призы. Принять участие в карнавале может любой желающий со своим питомцем.

Кроме дефиле животных, конкурса костюмов и вручения призов всех гостей мероприятия ждут концерт, танцы, шоу мыльных пузырей, фотосессия, показательные выступления собак от Федерации кинологического спорта, — и многое другое.

Также посетители могут принести на мероприятие корма и передать их в приюты. А ещё они смогут взять себе домой понравившихся животных из приюта «Дино» — такая вот своеобразная бесплатная ярмарка питомцев.

Мероприятие будет проходить 9 июня. Регистрация претендентов на награды с 15:00. Участие в карнавале бесплатное.

Для информации по мероприятию имеются телефоны: +7(902)363-30-83 и +7 (902) 388-81-82