Музей Машкова приглашает на концерт в рамках традиционного музейного проекта «Музыкальный четверг» — «Blues& Rock&Roll» дуэта «Bluesway». Концерт будет проходить 27 июня в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова, начало в 18:00.

Дуэт «Bluesway» составляют волгоградские музыканты Николай Холошин (акустическая гитара) и Ольга Насырова (вокал). В творчестве дуэта проявляются различные направления рок-музыки, устоявшихся на блюзовом фундаменте.

«Наша музыка перерастает в эмоциональное качество, где нет места искусственности, — рассказал участник дуэта «Bluesway» Николай Холошин. — Музыка, выдержанная временем, с годами становится только лучше. От блюза — простота, ритмичность, драйв, ирония и оптимизм. От рок-музыки, в самом широком смысле, — дух свободы, независимость, искренность и эмоциональность, а от лаунджа — мелодичность, атмосферность, спокойствие и глубина».

В программе концерта «Blues& Rock&Roll» 27 июня прозвучит авторский материал на русском языке и песни Bob Dylan, Eric Clapton, B.B. King, The Police, U-2 и многие другие известные музыкальные композиции. Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону: 8(8442)24-16-79.