В Красноармейском районе Волгограда ООО «Концессии водоснабжения» прокладывают новый водовод взамен изношенного.

Новый водовод проходит в поселке Водников и тянется от переулка Шамбрунского до улицы Электростальской вдоль улицы Лазоревой. Протяженность новой магистрали, выполняемой из современных пластиковых труб диаметром 225 миллиметров, составляет 720 метров. Старая магистраль, проложенная несколько десятков лет назад, пришла в полную негодность, поэтому было принято решение полностью заменить изношенный участок. Магистраль перекладывается в рамках планово-предупредительных работ ООО «Концессии водоснабжения».

Чтобы сохранить растущие вдоль трассы будущего водовода деревья, специалисты компании используют бестраншейный метод прокладки новой магистрали. Все 720 метров будут проложены при помощи машины горизонтально направленного бурения, которая протягивает трубы под землей.

Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водоснабжения. При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.