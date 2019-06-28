Парк «Комсомольский сад» объявляет о второй серии проекта «с высоты табуретки», который полюбился волгоградцам. Мероприятие заключается в том, что на сцене стоит табуретка, с которой артисты — как дети, так и взрослые читают с выражением художественные произведения для детей.

Выступать могут как признанные мастера слова и песни, так и обычные мамы-папы-дочки-сыночки. Для всех желающих на сцене также будет установлена книжная полка, с которой неподготовленный выступающий сможет взять детскую книжку для чтения с листа — стихи Агнии Барто, рассказы Пришвина, песенки Винни Пуха или что-либо ещё.

МАУ «Центр спорта и культуры» Волгограда совместно с монтессори-клубом «Лучик» приглашает волгоградцев принять участие в проект «С высоты табуретки» в парке Комсомольский сад 29 июня с 17:30.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.