В ближайшую среду 26 июня в парке «Комсомольский сад» стартует долгожданный танцевальный сезон лето-2019. Уже четвёртый год подряд в парке устанавливается звуковая аппаратура и МАУ «Центр спорта и культуры» Волгограда, чтобы собрать всех тех, кто непрочь потанцевать под музыку «из СССР» — как танцевали раньше на открытых танцплощадках парков и скверов.

В этом году танцевальная программа «ретро-танцы» стартует 26 июня с 17:00 до 18:30. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Мероприятие будет проходить каждую среду с 17:00 до 18:30.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.