Любите настольные игры, но вам не с кем поиграть. Тогда запоминайте, 16 июня парк Комсомольский сад совместно с партнерами — запускает новый проект — Чемпионат Мира по игре в «Скрэббл».

«Скрэббл» — это международная игра эрудитов (у нас она так и называется — «ЭРУДИТ»), — и позволяет она любителям русского языка помериться толщиной словарного запаса.

Чемпионат улицы Мира пройдёт по «олимпийской системе»: проигравший покидает поле (стол) и становится болельщиком. Победители же получают призы, и возможность сразиться в Супер Турнире за Супер Кубок. У организаторов есть даже идея сделать этот чемпионат регулярным, чтобы через определённое время сыграть Чемпионат Чемпионов.

Участвовать может любой — для удобства будет несколько возрастных групп. Правила просты. Из определённых букв (слепой жребий) составить слова (знание и умение), которые расположатся на доске из 225-ти квадратов, заняв поля с удвоением и утроением букв или слова (расчёт и удача!). Подробности касательно правил можно найти в интернете.

Набрал больше очков, чем соперник — играешь дальше с таким же победителем с соседнего стола. И если повезёт то выходите в 1/4 финала, полуфинал и финал.

Регистрация на месте с 16:00, либо по телефону +7(902)363-30-83 уже сегодня и до начала Чемпионата. Начало игры в 17:00. Вход свободный, участие бесплатное.

Задать вопросы (например, если заблудитесь) можно по телефону +7 (902) 363-30-83.