В ближайший четверг, 13 июня, в парке «Комсомольский сад» состоится показ фильмов на большом экране под открытым небом. В этот раз в рамках проекта «Кино под звездами» будет показано два смешных и добрых фильма.

В 20:00 начнется фильм «Родительский беспредел», семейная комедия 2012 года режиссера Энди Фикмена с Билли Кристал, Бетт Мидлер, Марисой Томей и другими в ролях (ограничение 6+). А после военная мелодрама Лассе Халльстрёма «Дорогой Джон!», ролях: Ченнинг Татум, Аманда Сайфред, Ричард Дженкинс.

И традиционно гостей ждет небольшой концерт, перед началом которого состоится викторина от партнеров (на знание фильмов). Победители викторины получат призы.

Начало «Кино под звёздами» 13 июня, в 20:00. Не опаздывайте.
Приходите сами, приводите друзей, приносите пледы и хорошее настроение. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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