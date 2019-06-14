Жителей и гостей города приглашают провести выходные в парке «Комсомольский сад», где для гостей подготовлена обширная развлекательная программа. Мероприятия стартуют 14 июня вечером. В 19:00 все желающие смогут заняться зумбой. Это специальная танцевальная программа на основе популярных и зажигательных латиноамериканских ритмов, помогающая в форме танца накачать мышцы, дать организму достаточную кардиологическую нагрузку и заодно зарядиться позитивом.

15 июня детей и взрослых в парке будет встречать сам Альберт Эйнштейн, а его помощники из Музея занимательных наук Эйнштейна с 17:00 до 19:30 будут менять представление людей о науке с помощью экспонатов, которые легко и просто объясняют законы физики и не только. Все экспонаты интерактивны и их обязательно нужно трогать руками, поэтому каждый, кто придёт на встречу с наукой, сможет почувствовать себя настоящим учёным. Кроме этого, все присутствующие примут участие в самых ярких и интересных опытах, которые входят в многочисленные шоу-программы Музея занимательных наук Эйнштейна.

В воскресенье, 16 июня, впервые в Волгограде стартует новый проект: Чемпионат Мира (улицы!) по игре в «Скрэббл». Призы, подарки и Кубок Победителя от партнёров мероприятия. Игра будет проходить по олимпийской системе (на выбывание). Регистрация участников чемпионата с 16:30, в воскресенье, 16 июня. Старт состязаний в 17:00.

Участие во все дни во всех забавах бесплатное. Для информации по мероприятиям звоните по номеру: +7(902)363-30-83.