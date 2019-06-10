Для жителей и гостей города открыли более 200 лотков и киосков по продаже кваса, лимонада и холодных десертов. Открытые конкурсные процедуры и заключение договоров на размещение торговых точек стартовали еще весной, в настоящее время эта совместная работа с предпринимателями продолжается. Всего в областном центре схемой предусмотрено 335 мест под установку таких нестационарных объектов.

Так, например, в Центральном районе киоски, лотки и автомагазины с сезонным ассортиментом разместились вблизи популярных среди волгоградцев прогулочных зон – в том числе рядом с верхней террасой наб.62-й Армии, на Аллее Героев, улицах им. Гоголя, Советской, Краснознаменской, на 7-й Гвардейской, в Банковском переулке, проспекте им. В.И.Ленина, в том числе рядом с остановкой «Мамаев Курган». В Ворошиловском – перед территорией парка им. Саши Филиппова, на улице Рабоче-Крестьянской, у входа подземной станции остановки «ТЮЗ», в Краснооктябрьском – на улице 39-й Гвардейской, проспекте Металлургов и других. Наибольшее количество мест предусмотрено в Дзержинском и Краснооктябрьском районах, как одних из самых густонаселенных районов города – 38 и 36 мест соответственно.