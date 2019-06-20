На следующей неделе в двух районах Волгограда на день будет отключена поставка газа. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Поставка газа будет приостановлена 26 июня 2019г. с 00:00 до 21:00 потребителям, проживающим в Советском и Ворошиловском районах Волгограда по следующим адресам:

Ворошиловский район:

ул.Рублева, 36б, 32, 36а, 46, 63, 57, 55, 39, 50, 53, 54;

ул.Сходненская, 25, 29, 22, 33, 20, 31;

ул.Вишневского, 6, 4, 9, 12, 13;

ул.Северодвинская, 9;

ул.Тарханская, 21;

ул.Нижневартовская, 16, 12;

ул.Благовещенская, 24;

ул.Каргапольская, 7, 9;

ул.Сердобская, 32, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 16, 11, 7, 3;

ул.Дружбы, 27, 36;

ул.Солдатская, 38, 36, 35, 34, 33, 30, 28, 26, 25, 24, 22;

ул.Актюбинская, 50, 48, 44, 43, 42, 40, 37, 30, 27, 24, 23, 21, 17, 14, 1;

ул.Солнечная, 45, 43, 39, 35, 27, 26, 23, 19;

Кв-л. 4, 29;

ул.Светлоградская, 38, 38а, 40;

ул.Северодвинская, 49, 42, 41, 39, 37, 35, 33, , 29, 19, 31;

ул.Благовещенская, 44, 42, 40, 38, 36, 35, 31, 29, 18, 12, 10, 8, 6, 4.

Советский район:

ул.Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 10, 8, 12/1, 12/2, 18/1, 18/2, 26, 34, 36А, 40, 42, 44, 14/1, 46, 48, 60, 62, 84, 64, 76, 80, 92, 86, 90, 100, 96, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 82, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134А, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 16, 24, 72, 92А, 66;

пер.Волгоградский, 1, 3, 11/1, 5, 7, 11, 13, 15, 2, 6А, 8, 10, 12, 16, 18, 4;

ул.Мушкетова, 1а, 7, 9, 2а, 10, 23, 27, 29, 33, 35, 39, 43, 51, 57, 59, 61, 69, 69а, 77, 79, 81, 83, 87, 26, 28, 30, 32, 42, 54, 58, 62а, 64а, 66, 70, 67, 6;

ул.Фомина, 7, 5, 8а;

ул.Палиашвили, 1, 5, 8, 13, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 43, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 73, 78, 81, 84, 87, 88, 88а, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 114, 117, 119, 123, 125, 133а, 132, 132а, 136, 137, 141, 144, 145, 146, 167, 187, 71, 95а, 143;

ул.Новостройка, 5б, 5кв2, 3кв2, 3кв1, 2кв2, 19кв1, 19кв2, 1г, 6кв2, 7 кв1, 7а , 8кв1, 8кв2, 9кв1, 9кв2, 20кв2, 11кв2, 11кв1, 12, 13кв2, 13кв.1, 14кв.2, 14 кв1, 24кв3, 24кв1, 23кв2, 23кв1, 18кв2, 18кв1, 17кв2, 17кв2, 17кв1, 16кв2, 16 кв1, 21кв3, 25кв1, 27кв3, 28, 34, 30, 32, 12 кв.2;

ул.Ольховская, 3, 7, 14, 17, 9;

ул.Песчанная, 1г, 4, 7а, 5, 12, 17, 16;

ул.Колхозная, 2, 9, 5, 8;

ул.ЛЗС, 8, 4, 2, 2/1, 20, 7, 11, 18;

ул.Кирова, 5, 3а, 3, 4, 2;

ул.Транспортная, 3, 6, 4;

ул.Совхозная, 6, 3, 2г;

ул.Школьная, 1, 2, 4, 10;

ул.Портовская, 6, 2, 3, 1, 5б, 5а, 7а;

ул.Терешковой, 17, 19, 21, 54;

ул.Станционная, 6 кв.3, 9 кв.2, 8 кв.1;

ул.Воронежская, 26/1; 24/1; 22/1;20/1;18/8; 16/9; 14/1б; 14/1а; 26; 24; 22; 16/1; 25; 16а; 27; 25; 23;№ 21, 5, 9, 12, 12(1), 12(2), 14, 29; 29а; 31; 35; 37; 39; 41; 28; 30; 41; 28; 30; 32; 34; 36; 38б; 38а; 40; 42; 41а;

ул.Путейская, 2, 8, 10;

ул.Лихая, 3; 1б; 1а; 2; 4; 6; 8; 4а; 31а; 8/8; 10; 9; 39а; 16г; 12а; 14а; 13б;

ул.Кольцо (Казачья), 5; 6;3;2а;

ул.М.Горького, 27, 10, 8, 6, 4, 2, 2А, 2Д, 2Г, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 19Д, 21, 23, 25, 2к;

ул.Терешковой, 1Д, 1А, 1Б, 1В, 1И, 1/3, 1/4, 3м;

ул.Первомайская, 1, 3, 3кв.6, 3кв.4, 4, 5, 5Акв.1, 5Акв.2, 5Акв.5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 28А, 28, 30, 32, 34, 3А, 28кв.3, 21, 23, 25, 27;

ул.Крутенькая, 8, 2/8А, 2/6А, 4, 2/2А;

ул.Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 1а;

ул.Сорочинская, 3, 2, 1, 9, 36Б, 35;

ул.Бассаргинская, 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 13; 15; 17; 19б; 21а; 21; 23; 23; 25а, 27; 25, 43, 45, 6, 8, 16, 11, 9, 7, 5, 3, 1;

ул.Казачья, 1/1, 9, 1/2, 12;

ул.Буденного, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 4, 6, 6а, 12, 2;

ул.Донская, 11, 13а, 15, 19, 23, 21, 31, 5, 3, 20, 25, 27;

пер.Путейский, 3, 3а, 5а, 7, 9, 19, 6, 15;

ул.Курочкина, 1, 2/10, 7, 2/2, 2/5, 2/3, 6, 2/2, 8А, 12/1, 16А, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 30, 53, 50, 43,

46, 70, 31/1, 21, 17Б, 17А, 11, 5, 1/1, 28, 1/4, 4, 1/5, 2/1, 16, 1/8, 1/10, 6, 1/12, 1/13, 1/7, 32, 9, 18, 24, 51, 66, 2/8, 46, 60, 76, 63, 40, 20;

ул.Степная, 1, 2, 3, 5, 7, 7А, 9, 14, 14Б, 16, 18А, 18Б, 18, 18Г, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 31, 19, 6, 6А, 33, 35, 36, 37, 38;

ул.(Ново)Преображенская, 7, 9, 18, 22, 29а, 35, 36, 39, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58;

ул.Дунайская, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 11А, 11Б, 14, 19, 20, 21, 24Г, 24Б, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 48, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 67, 72, 73, 75, 76, 77, 7980, 82, 83, 86, 87, 88, 91, 93, 97, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 117, 120, 122, 124, 127, 130, 131, 132, 132А, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 152, 155, 160, 166, 168, 170, 38а, 50;

ул.Иверская, 13, 13А, 21, 29, 31, 32, 35, 43, 45, 46, 47, 51, 55, 58, 60;

ул.Мариинская, 1, 10, 13, 15, 136, 18, 22, 125, 26, 29, 31, 32, 37, 39, 43, 49, 53, 54, 56, 61, 63, 69, 71, 74, 79, 81, 85, 87, 90, 93, 47;

ул.Бульвар Сиреневый, 2, 4, 4а, 7, 10, 14, 19А, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 40, 45А, 48, 54, 60, 62, 64, 68, 146;

ул.Крымская, 2, 4, 8, 10, 22, 26, 30, 34, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 50Б, 7, 11, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31, 33,

37, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 84, 100, 101, 102, 104, 94, 91А, 89, 87А, 87, 76, 78, 95, 99, 5, 12, 56, 58, 60, 64, 67, 75, 77, 79, 80, 96, 105, 92, 88, 74, 62, 40А, 19, 91, 3, 28, 19, 84, 65, 25;

ул.Виноградная, 4, 10, 12, 19, 21, 23, 31, 37, 39, 41;

ул.Венская, 8, 10, 14, 15, 19, 24, 26, 26А, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 43;

ул.Садовая, 4, 6, 8, 10, 14, 14А, 16, 20, 22, 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21;

ул.Мичурина, 4, 6, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 5, 7, 9, 13, 23, 25, 34А, 36, 30, 22, 15, 10;

ул.Херсонская, 9, 14;

ул.Ежовская, 4, 5, 7, 7А, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 35, 39, 41, 43А, 47, 48, 52, 55, 10а;

ул.Княгинская, 9, 15, 25, 271;

ул.Средневолжская, 6А, 6К, 6Д, 6Л, 8, 12, 16, 22, 24, 32, 32Б, 32Г;

ул.(Старо)Вознесенская, 6, 12, 22, 29, 33, 43, 51, 53, 77;

ул.Спасская, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 17;

ул.Октябрьская, 1, 7, 15;

ул.Голубятникова, 17, 19, 21;

ул.Хмелева, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14;

ул.Захарова, 5, 7, 9, 13, 14, 15;

пер.Донской, 1;

пер.Виноградный, 2, 3, 8А, 15;

ул.Волгоградская, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/2, 1/1, 1/3, 1, 3, 5, 7, 9, 152, 154, 158, 160, 162, 164;

ул.Терешковой, 17, 19, 21, 54, 40, 30, 32, 36, 38/1, 38, 28, 26, 26А, 24, 22, 20, 18, 11, 9, 7, 5, 6, 4, 12, 10, 14, 8;

ул.Слепцова, 1, 3, 5, 4, 6;

ул.Голубятникова, 3, 5, 7, 11, 13, 10, 12, 3А, 4А, 2, 6;

ул.Ивовая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

ул.Тисовая, 6, 4.

ул.Платоновая, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 13, 22, 15, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;

ул.Пасленовая, 1, 3;

ул.Деповская, 12, 10, 8, 6, 4, 5, 7, 3, 9.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского и Советского районов),

93-11-91 (справочная служба).