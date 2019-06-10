12 июня волгоградцев приглашают принять участие в квест-игре «Символы эпохи», которая познакомит участников с государственными символами нашей страны, знаковыми предметами, произведениями искусства от послевоенного периода до начала XX века. Мероприятие будет проходить в интерактивном музее «Россия — моя история».

Команды совершат интерактивное путешествие во времени — примут участие в восстановлении нашей страны после Великой Отечественной войны, будут строить коммунизм в 1960-1980-е годы, прокладывать Волго-Донской канал, БАМ, возводить сети гидроэлектростанций, металлургических комбинатов, а затем откроют современную Россию.

Исторический квест «Символы эпохи» начнется 12 июня в 12:00 и 15:00. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (8442) 97-91-81. Количество участников ограничено. Помимо квеста в этот день посетители музея смогут принять участие в тематической мини-экскурсии «Новая Россия», посвящённой послевоенному и современному периоду развития нашей страны.