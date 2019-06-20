Уже завтра 21 июня в Волгограде запланировано сразу несколько памятных мероприятий. Так, 21 июня в 9:30 на площади Свободы Красноармейского района пройдет патриотическая акция «Книга Памяти» и митинг, где будут зачитаны имена более 3000 человек, погибших на территории Сталинграда во время Великой Отечественной Войны.

С 17:00 до 20:00 на верхней террасе центральной набережной состоится литературно-музыкальная композиция «Дети мира»: воспитанники городских молодежных учреждений исполнят песни, стихи о войне и мире.

В 21:00 у фонтана «Искусство» стартует шествие со свечами-лампадами до Вечного огня на Площади Павших борцов. Участники акции оставят свечи у обелиска и возложат цветы к памятнику.

В 22:00 на Мамаевом Кургане состоится традиционная акция Главного Управления МВД России по Волгоградской области «Завтра была война». Участники отдадут дань памяти сотрудникам 10-й дивизии НКВД, защищавшим город в дни Сталинградской битвы.