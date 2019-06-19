В конце июня в Волгограде пройдут традиционные соревнования по Street Workout.

Городской турнир «Workout PRObattle — 2019» состоится 29 июня в 17:30, в День молодежи, на воркаут — площадке, расположенной на верхней террасе Центральной Набережной Волгограда.

По данным организаторов, в программе соревнований впервые будут представлены три дисциплины – «Power battle», силовой фристайл и Троеборье. Участникам баттлов предстоит пройти отборочный этап, необходимый для попадания в финал, который пройдет в день турнира. Все участники, не прошедшие в этап «Power battle», могут попробовать свои силы во фристайле. Также мы предлагаем атлетам показать свои возможности в Троеборье, только самому сильному и выносливому сможет покориться данная дисциплина.

Все подробности и положение можно найти на странице организаторов МУ «Социум» — Мы вместе! Регистрация по ссылке. Внимание! Количество участников в этапе «Power battle» ограничено.