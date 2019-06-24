Волгоградскую молодежь и не только приглашают посетить фестиваль творческой и одаренной молодежи, который будет проходить 29 июня в День молодежи. В этот день на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история» гостей ждет работа интерактивных площадок, творческая программа «Музыкальный джем» (17:00 — 19:00), награждение самых активных в сфере молодежной политики и развлекательная программа, посвященная 25-летию радиостанции «Новая волна» (19:00 – 22:00). Гала-концерт состоится с участием приглашенных артистов из Санкт-Петербурга – группы «Astero».

На территории возле интерактивного музея будут работать более 10 интерактивных площадок: «Театральные подмостки», «Морской бой», «Чеканка», «Нарисовать мечту», «Автохаус», «Инкомоторс» с квадроциклами, показательные выступление кинологов с собаками хаски, несколько фотозон, отдельная площадка с современными настольными играми, мастер-класс по здоровому питанию «Вега — мирная еда», ярмарочная торговля и многое другое.

Параллельно на специально установленной сцене будет идти концерт волгоградских кавер-исполнителей и награждение лучших специалистов в сфере молодежной политики Волгограда.

Завершит День молодежи выступление группы «Astero» и розыгрыш путевки в Сочи среди гостей праздника.