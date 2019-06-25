Молодежь региона приглашают на верхнюю террасу центральной набережной на интерактивный фестиваль. Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут 29 июня. В этот день гостей ждут флешмобы, квесты, мастер-классы, лектории, информационные акции, спортивные соревнования. Завершит День молодежи большой праздничный концерт.

Фестиваль стартует в 17:00 со спорта — всех желающих ждет йога, зарядка с чемпионом и силовая тренировка. Затем стартует обучающая программа: лекции, семинары проведут успешные бизнес-тренеры Волгограда. Они расскажут о современных трендах продвижения в сети, построении личного бренда, раскроют секреты маркетинга.

Сотни квадратных метров займет зона мастер-классов. Гости праздника научатся основам визажа, мобильной фотографии, откроются школы парикмахерского искусства, моделинга и фотопозирования. Предприниматели Волгограда поделятся опытом ведения бизнеса, научат основам делового общения.

Второй площадкой празднования Дня молодежи станет парк у музея «Россия — моя история»: здесь развернутся более десятка интерактивных зон, состоится награждение самых активных представителей молодежи. Кульминацией станет гала-концерт петербургской группы «Astero».