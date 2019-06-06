Благоустройство ЦПКиО продолжается и уже сейчас в парке смонтировали семь навесов с подиумами, которые наполняют садово-парковой мебелью. Кроме этого, специалисты продолжают укладывать брусчатку в этнозоне и деревянные настилы в зоне аттракционов. Также тут оборудуют участок зеленой территории, где все желающие смогут заниматься спортом на свежем воздухе.

Под навесами уже появились первые столы, рядом с которыми установлены деревянные диваны и кресла, а в ближайшее время тут установят качели и уличные тренажеры. Расположившись под навесом, горожане смогут сыграть в шахматы – настольную игру можно будет взять напрокат бесплатно у сотрудников парка.

Спортивную зону ЦПКиО в ближайшее время также дополнит территория для занятий спортом на свежем воздухе площадью порядка 1000 кв. м. После завершения работ по планировке участка специалисты уложат деревянные настилы и расстелят рулонный газон. По утрам здесь планируется проводить бесплатную утреннюю гимнастику под руководством тренеров, присоединиться к которой смогут все желающие горожане.

Ранее в парке открылись для посещения две очереди веревочного городка для детей и взрослых каждый площадью порядка 1000 квадратных метров и скейт-парк на 1600 квадратных метров. В дальнейшем здесь обустроят теннисный корт, баскетбольную, футбольную и детскую универсальную площадки. Здесь же специалисты установят уличные шахматы с метровыми фигурами.

Все тематические площадки агрономы украшают растениями. Так, в преддверии обустройства зеленой зоны для занятия спортом на прилегающей территории агрономы высадили крупномерные хвойные деревья. У скейт-парка «прописку» получили 6-метровые березы и ели, а на территории зоны аттракционов «выросли» березы, высаженные в стилизованные деревянные кашпо. Всего с начала посадочного сезона в этом году в ЦПКиО высадили свыше 140 деревьев и 5,5 тысячи кустарников. Для ухода за ними в 2018 году смонтировано 6,7 тысячи метров современного поливочного водопровода, в текущем году инвестор проложит еще порядка 16 тысяч метров.

Уже на следующей неделе, в День России, ЦПКиО станет площадкой проведения большого спортивного фестиваля «Здоровая страна — сильная Россия!», который пройдет с 12:00 до 17:00.