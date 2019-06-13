Волгоградский ботанический сад приглашает всех желающих полюбоваться цветением двадцатилетнего дерева Оливы, которое зацвело впервые. Единственный экземпляр подарен Волгоградскому Ботаническому саду коллегами из Санкт-Петербургского Ботанического института имени В.Л.Комарова Российской академии наук. Спустя 5 лет культивирования взрослое растение — оно относится к семейству Маслинных — начинает свое цветение на волгоградской земле.

Название растения происходит от греческого «элайа», что означает маслина. Известно, что оливы живут более 500 лет, а их цветение начинается после 20 летнего периода роста, как и произошло в Волгоградском ботсаду. Теперь только через два года можно будет наблюдать новые цветы. Плоды после цветения созревают после 6-8 месяцев, а это значит, что первые оливки поспеют уже к новому году.

Оливу европейскую можно увидеть на экскурсиях по оранжерее закрытого грунта в Волжском.

:-P
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