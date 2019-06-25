Сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий» предлагают туристам разнообразные маршруты и интересные экскурсии. Гостей ждут полные положительных эмоций сплавы на байдарках и созерцательный отдых на природе. Отдых рассчитан на людей разных возрастных групп.

Для туристов сотрудники парка обустроили зеленые стоянки на Ярской косе на берегу Дона и на реке Протока. Любителей активного отдыха ждут сплавы на байдарках. А тех, кто предпочитает отдохнуть, расширив кругозор, – пешие экскурсии по Серафимовичу и особо охраняемой природной территории.

Если вы хотите увидеть красоту природного парка «Усть-Медведицкий», то обязательно запишитесь на экскурсию. Всю необходимую информацию можно найти по ссылке.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Туристам предлагают отдохнуть в природных парках региона
  2. В природном парке «Усть-Медведицкий» обустраивают зеленые стоянки для отдыхающих
  3. Природный парк «Усть-Медведицкий» предлагает туристам три живописных маршрута