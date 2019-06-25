Сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий» предлагают туристам разнообразные маршруты и интересные экскурсии. Гостей ждут полные положительных эмоций сплавы на байдарках и созерцательный отдых на природе. Отдых рассчитан на людей разных возрастных групп.

Для туристов сотрудники парка обустроили зеленые стоянки на Ярской косе на берегу Дона и на реке Протока. Любителей активного отдыха ждут сплавы на байдарках. А тех, кто предпочитает отдохнуть, расширив кругозор, – пешие экскурсии по Серафимовичу и особо охраняемой природной территории.

Если вы хотите увидеть красоту природного парка «Усть-Медведицкий», то обязательно запишитесь на экскурсию. Всю необходимую информацию можно найти по ссылке.