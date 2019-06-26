В регионе уже началась подготовка к ликвидации трех крупных свалок Светлоярского района. Работы будут проведены в рамках первоочередных мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды в Светлоярском районе на период 2019-2021 годы.

Свалки, которые планируется ликвидировать расположены на территории Привольненского, Дубовоовражного и Светлоярского поселений. На разработку проектной документации по ликвидации этих свалок с последующей рекультивацией земельных участков из бюджета Волгоградской области выделена субсидия в размере 2 млн. 167 тыс. рублей. В настоящее время проходят конкурсные процедуры, по итогам которых будет определен подрядчик – к разработке проекта он должен приступить уже в июле.

Добавим, сегодня Светлоярский район полностью обеспечен необходимой инфраструктурой в сфере обращения с отходами – на территории муниципалитета функционирует новый современный полигон, рассчитанный на прием до трех миллионов кубометров отходов в год, а также введен в эксплуатацию сортировочный комплекс.

:-P
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