В ближайшее воскресенье ТРЦ «Акварель» будет отмечать свой 6 день рождения. В честь этого события торговый центр подготовил обширную празднично-развлекательную программу, на которую приглашаются все желающие. Праздничные мероприятия пройдут 23 июня. В этот день торговый центр превратится в «Изумрудный город», где каждый найдет то, о чем давно мечтал: вдохновение, смелость начать всё заново, любящее сердце, о котором пытался забыть, детскую веру в чудо и просто невероятное шоу. Супершоу с лучшими цирковыми артистами, шикарным вокалом, живым звуком, декорациями и головокружительной акробатикой.

23 июня гостей ждет много активностей, рассчитанных на разные возрастные группы.

Центральный атриум:

13:00-14:00 — Мастерская мыльных пузырей и захватывающее мыльное шоу от Гудвина;

14:00-15:00 — «Сотня желтых лент!» — самый зрелищный мастер-класс сезона и потрясающее ленточное шоу вместе с Элли;

15:00-16:00 — супершоу «Волшебник Изумрудного города»;

16.00-18.00 — Музыка non-stop: выступление дуэтов «Human» и «Lova acoustic band»;

16:50 и 17:50 — fashion-показы от брендов ТРЦ «Акварель»;

18:00 — финал акции «ВАМ МИЛЛИОН»;

20:00 – 21:00 — супершоу «Волшебник Изумрудного города».

С 14:00 до 19:00 на территории ТРЦ «Акварель» для посетителей будут работать интерактивные тематические площадки:

► Фотозона «Желтая страна Виллины», вход Ахтуба первый этаж

Обязательно сделайте волшебную фотографию на память с магической палочкой Виллины в Желтой стране!

► Мастер-класс «Розовая страна Стеллы», вход Ока, второй этаж

Приходите к волшебнице в гости, и она научит вас рисовать на воде. А ее помощницы сделают всем желающим аквагрим.

► Мастер-класс «Фиолетовая страна Бастинды», вход Ока первый этаж

Коварная волшебница Бастинда проведет потрясающий мастер-класс по созданию объемного зонтика из картона.

⭐ ФОТОЗОНА BULLET TIME

► «Изумрудный город», вход «Волга» первый этаж

У вас есть потрясающий шанс попасть в Изумрудный город и сделать «живое» фото! Волшебники отправят вам его на почту в формате gif-анимации.

Все подробности можно посмотреть на странице в ВК Торговый центр / ТРЦ Акварель Волгоград.