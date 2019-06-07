В эти выходные в городе пройдет мало чего интересного. При создании подборки мы старались как могли, честное слово. Если вы для себя ничего не нашли, а на Сабантуй ехать слишком далеко и жарко, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой пляжей Волгограда.

№5

В Светлоярском районе в селе Малые Чапурники пройдёт ежегодный фольклорно-этнографический фестиваль, приуроченный к татарскому празднику Сабантуй. Он начнётся с 10:00 театрализованным шествием с национальными песнями и танцами творческих коллективов городов и различных районов региона, в том числе гостей из Астраханской области и Татарстана. Что еще будет на этом фестивале, предлагаем почитать здесь.

ТОП-5 интересных событий города на 8-9 июня Featured На Выходные №4

В ТРК Мармелад пройдет фестиваль настольных игр «Volga-game». В рамках фестиваля пройдет k-pop вечеринка и дефиле косплееров. Подробное расписание мероприятие по ссылке.

ТОП-5 интересных событий города на 8-9 июня Featured На Выходные №3

В субботу на площади Центрального рынка состоится Open-air от Salsa Picante. В программе море танцев, анимации и сюрпризы от Salsa Picante. Узнать во сколько, можно здесь.

ТОП-5 интересных событий города на 8-9 июня Featured На Выходные №2

В вино-баре Ледникъ пройдет поэтический лекторий при поддержке Lost Poetry Front. Леонид Хлямин и Ринат Азаматов готовы обсудить с Вами судьбы неизвестных поэтов, побеседовать о слэм-поэзии как о культурном явлении.

ТОП-5 интересных событий города на 8-9 июня Featured На Выходные
ледникъ

№1

Центральный рынок в своих соцсетях анонсировал, что теперь каждую пятницу и субботу в 21:00 здесь будут проходить вечеринки, где на одной большой площадке сообща будут работать различные кафе и бары фудкорта. Кто именно будет участвовать, смотрите по ссылке.

ТОП-5 интересных событий города на 8-9 июня Featured На Выходные Следите вместе с нами за новостями Волгограда и путеводителем по местам и событиям города Bez.coffee , чтобы не пропустить ничего нового.

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ТОП-5 интересных событий города на 8-9 июня Featured На Выходные

 

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