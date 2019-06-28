В эти выходные будет много мероприятий ко Дню молодежи на центральной набережной и у музея «Россия — моя история» и не менее крутых на других площадках Волгограда. Читаем, выбираем куда пойти и не сидим дома. Тем более, что погода обещает быть приятной. Мероприятия взяты с Bez.coffee.

№5

В воскресенье в Тракторозаводском районе на улице Дзержинского пройдет скетч-экскурсия, на которой вы сможете сделать быстрые зарисовки красивых старых зданий. Мероприятие бесплатное, подробности здесь.

№4

В баре «Друзья» пройдет очередная вечеринка Картель. На этот раз будут выступать волгоградские молодые группы «Slow Rocket» и «Neon». Вход платный, подробности.

№3

Вновь на верхней набережной Волгограда развернутся мероприятия, посвященные Дню молодежи. На этот раз на воркаут-площадке пройдет городской турнир «Workout PRObattle — 2019». Если вы хотите поучаствовать, то здесь вы узнаете как.

№2

В субботу на центральной набережной Волгограда пройдет молодежный Business weekend. В программе мероприятия: йога, зарядка с олимпийским чемпионом и силовая тренировка для мужчин, лекции и мастер-классы, fashion-показы и не только. Подробности по ссылке.

№1

На площади у музея «Россия — моя история» пройдет фестиваль творческой молодежи. Вас ждут интерактивные площадки и ярмарка, мастер-классы по здоровому питанию, фестиваль «Музыкальный джем», на котором выступят волгоградские группы и хедлайнеры «Астеро». Подробности и расписание здесь.

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