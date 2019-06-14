В эти выходные в Волгограде выступит московская группа «Обними Кита», а также местная рокерская тусовка. Музей Машкова устроит бесплатную экскурсию по улице Мира, проект «Лекториум» проведет благотворительный день, а в ЛОФТ1890 покажут лучшие короткометражные фильмы мира. Все мероприятия были взяты с Bez.coffee. Заходите туда, если вам не все равно, какие мероприятия проходят в нашем городе.

№5

В субботу в Волгограде состоится интерактивная пешеходная экскурсия по улице Мира в формате «гид плюс художник». Участники пройдут от музея Машкова до городского сада и познакомятся с историей, архитектурой и судьбами знаменитых жителей улицы Мира. Бесплатно, но по записи. Подробности здесь.

№4

В Волгограде в бизнес-пространстве ЛОФТ1890 покажут лучшие короткометражки прошедшего года из Франции, Ирана, Великобритании, Южной Африки, Германии и не только. Впервые в программе BEST OF помимо игрового кино будут представлены анимационные фильмы. Расписание и другие подробности вы можете найти по ссылке.

№3

Лучшие рок-группы Волгограда соберутся на одной сцене в эту субботу. В баре «Друзья» сыграют коллективы: Red Eye, Acid Omens, Greengrave и The Landscape Garden. Вход платный, подробности тут.

№2

В воскресенье пройдет благотворительный день с проектом «Лекториум». В кофейне «So-So coffee» весь день будут проходить лекции и мастер-классы от приглашенных гостей и известных личностей города. Посещение бесплатное, а величину благотворительного взноса вы устанавливаете сами. Собранные средства будут переданы государственному учреждению, оказывающему помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Расписание лекций по ссылке.

№1

В эти выходные в Волгограде пройдет теплый акустический концерт группы «Обними Кита» в Harat’s Pub. Где купить билет, послушать песни музыкантов и во сколько начало узнаете по ссылке.

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