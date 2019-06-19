В областном центре продолжается подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону 2019 — 2020. Во всех районах города проходят гидравлические испытания сетей. На прочность уже проверили 1,2 тыс. км теплотрасс. Параллельно профилактику проходят городские котельные — на данный момент плановый ремонт завершился в 22 источниках тепла.   

Планово-предупредительный ремонт является ключевым мероприятием по подготовке теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду. В это время на объектах теплоснабжения города проводится комплекс работ. В первую очередь, специалисты проверяют на прочность сети в ходе гидравлических испытаний. Для этого в трубы подают высокое давление. Таким образом уже протестировали 1245 км (в однотрубном исчислении) теплотрасс – это 78% всех трубопроводов отопления, пролегающих на территории Волгограда.

Если в ходе гидроиспытаний выявляются слабые участки, их ремонтируют, а протечки устраняют. На данный момент рабочие энергорайонов «Концессий теплоснабжения» ликвидировали 430 повреждений на трубах теплоснабжения.

Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура

Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура

 

Одновременно профилактику проходят городские котельные. В числе источников тепла, где сегодня проводится планово-предупредительный ремонт, — котельная квартала 412. Она обеспечивает теплом и горячей водой 195 объектов Тракторозаводского района, включая 124 многоквартирных дома.

В ходе плановых работ специалисты ремонтной службы меняют аварийные участки трубопроводов внутри источника тепла, ремонтируют насосное оборудование и запорную арматуру. Кроме того, осуществляется поверка манометров и других контрольно-измерительных приборов, чистка фильтров на газораспределительных установках, а также чистка и обмуровка котлов.

На сегодня профилактический ремонт прошли 22 котельные Волгограда. При этом специалисты обновили 2900 единиц оборудования: насосов, электродвигателей, контрольно-измерительных приборов и др. Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 на объектах теплоснабжения областного центра предполагается привести в порядок 21,5 тысячу единиц оборудования.

На время гидроиспытаний и плановых работ потребителям ограничивают горячее водоснабжение. Это обязательное условие проведения ремонтов системы теплоснабжения во всех городах страны, направленных на то, чтобы обеспечить надежное функционирование теплового хозяйства зимой.

Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура

Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
Тепловые сети Волгограда готовятся к зиме Инфраструктура
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