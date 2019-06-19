В областном центре продолжается подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону 2019 — 2020. Во всех районах города проходят гидравлические испытания сетей. На прочность уже проверили 1,2 тыс. км теплотрасс. Параллельно профилактику проходят городские котельные — на данный момент плановый ремонт завершился в 22 источниках тепла.

Планово-предупредительный ремонт является ключевым мероприятием по подготовке теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду. В это время на объектах теплоснабжения города проводится комплекс работ. В первую очередь, специалисты проверяют на прочность сети в ходе гидравлических испытаний. Для этого в трубы подают высокое давление. Таким образом уже протестировали 1245 км (в однотрубном исчислении) теплотрасс – это 78% всех трубопроводов отопления, пролегающих на территории Волгограда.

Если в ходе гидроиспытаний выявляются слабые участки, их ремонтируют, а протечки устраняют. На данный момент рабочие энергорайонов «Концессий теплоснабжения» ликвидировали 430 повреждений на трубах теплоснабжения.

Одновременно профилактику проходят городские котельные. В числе источников тепла, где сегодня проводится планово-предупредительный ремонт, — котельная квартала 412. Она обеспечивает теплом и горячей водой 195 объектов Тракторозаводского района, включая 124 многоквартирных дома.

В ходе плановых работ специалисты ремонтной службы меняют аварийные участки трубопроводов внутри источника тепла, ремонтируют насосное оборудование и запорную арматуру. Кроме того, осуществляется поверка манометров и других контрольно-измерительных приборов, чистка фильтров на газораспределительных установках, а также чистка и обмуровка котлов.

На сегодня профилактический ремонт прошли 22 котельные Волгограда. При этом специалисты обновили 2900 единиц оборудования: насосов, электродвигателей, контрольно-измерительных приборов и др. Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 на объектах теплоснабжения областного центра предполагается привести в порядок 21,5 тысячу единиц оборудования.

На время гидроиспытаний и плановых работ потребителям ограничивают горячее водоснабжение. Это обязательное условие проведения ремонтов системы теплоснабжения во всех городах страны, направленных на то, чтобы обеспечить надежное функционирование теплового хозяйства зимой.