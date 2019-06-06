Волгоградцев приглашают принять участие в конкурсе авторской песни «Мой город мне дорог». Желающие уже могут подать заявку, документы будут приниматься до 18 августа в МУК «Волгоградконцерт» по адресу: улица им. Чуйкова, 4а или на электронный адрес: [email protected] Отборочные выступления будут идти все лето – по их итогам лучшие исполнители представят свои выступления 1 сентября на праздничном концерте, посвященном 430-летию города-героя.

​Конкурс проводится в номинациях «Авторская песня», «Исполнитель» и «Ансамбль». Участниками могут стать как взрослые исполнители, так школьники от 7 до 17 лет и студенты от 18 до 30 лет. Для выступления могут быть выбраны произведения, связанные с природой родного края, историей и культурой Волгограда, памятными датами в истории города-героя, творчеством волгоградских поэтов. Организаторы предлагают конкурсантам также исполнить композиции на общую тематику празднования Дня города в 2019 году – «Волгоград в сердце каждого».

Отборочные туры – прослушивания – состоятся с 15 июня по 18 августа. В ходе их проведения определятся исполнители, которые примут участие в концертной программе 1 сентября в сквере им. Пушкина в рамках празднования Дня города.

Здесь же будут названы имена победителей и призеров – в торжественной обстановке лучшим исполнителям авторской песни вручат дипломы и призы. Жюри оценит выступающих по следующим критериям: владение музыкальным инструментом, сценическая культура исполнения, артистизм, музыкальность и т.д.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе авторской песни размещена на сайте МУК «Волгоградконцерт», телефон: (8442) 38-10-82.