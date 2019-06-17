На этой неделе в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится открытие выставки конкурсных работы юных художников из Светлоярской школы искусств.

В экспозиции будут представлена картины лауреатов и дипломантов городского конкурса «Дорога к храму», международного конкурса «Мир творчества», посвящённого Победе в Великой Отечественной Войне, и конкурса «Мои четвероногие друзья».

Открытие выставки состоится 19 июня в 14:00, в немецкой библиотеке музея-заповедника «Старая Сарепта». Справки по телефонам: 8(8442) 67-33-02, 51-67-49.

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