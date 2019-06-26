В региональных школах начался ремонт спортзалов, который проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Ремонтные работы будут проведены в школах Быковского, Еланского, Жирновского, Киквидзенского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Урюпинского, Городищенского районов, а также города Михайловки.

По информации комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ремонт должен быть завершен уже к началу нового учебного года. Сейчас на объектах ведутся демонтажные и подготовительные работы, заключаются контракты по закупке оборудования. Ремонт включает замену оконных блоков, электропроводки, осветительных приборов; реконструкцию стен и потолков, устройство напольного покрытия; монтаж профессиональных тренажеров.

Кроме занятий физической культурой на базе новых площадок будут организованы молодежные спортклубы — в дополнительные занятия будут вовлечены более 3,5 тысячи человек. Планируются к открытию секции восточных единоборств, волейбола, баскетбола и другие популярные направления.