В эти выходные всех любителей боевого самбо и не только приглашают посмотреть на спортивные состязания, а также показательные выступления. Открытое первенство Волгограда по боевому самбо среди юношей 17-18 лет, юниоров 19-20 лет и спортивному самбо среди юношей 12-13 лет будет проводиться в спортивном зале МБУ «СШ №15» (ул. Гороховцев, 26 а) 15 июня с 10:00 до 17:00.

Соревнования проводятся общественной организацией «Волгоградская областная спортивная федерация самбо» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда, комитета молодёжной политики и туризма администрации Волгограда и Волгоградского регионального отделения комитета национальных и не олимпийских видов спорта России.

Приблизительное количество участников — 150 человек. Юноши 12-13 лет будут бороться в спортивном разделе за место на пьедестале в весовых категориях: 31 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, +65 кг.

А вот юноши 17-18 лет и юниоры 19-20 лет будут мериться силами и демонстрировать свои навыки, не только для того, чтобы занять место на пьедестале, но и за путевку на Первенство России по-боевому самбо.

Отбор лучших спортсменов будет проводиться в следующих весовых категориях:

юноши 17-18 лет: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг, 87 кг, +87 кг; юниоры 19-20 лет: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, 100+

Все победители и призеры соревнований будут награждены грамотами и медалями.

А уже 16 июня в 10:00 в парке «Победа» напротив стадиона «Волгоград Арена» пройдут показательные выступления по борьбе самбо в рамках празднования 125-ой годовщины создания олимпийского комитета.

Вход свободный.