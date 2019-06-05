Постепенно работы по реконструкции скульптуры «Родина-мать зовёт!» на главной высоте России начинают продвигаться. Сейчас началась установка строительных лесов. Работы по установке лесов продляться около двух месяцев.

Как поясняют в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», качественно провести реставрацию наружной части монумента альпинистским методом невозможно. В связи со сложной уникальной геометрией объекта были изготовлены стальные строительные леса и разработана специальная система их крепления.

Перед установкой лесов реставрационным методом был снят гранит с постамента скульптуры, а также были установлены вертикальные опоры. Предполагаемые сроки установки лесов – 1,5-2 месяца, всесторонние реставрационные работы при имеющейся картограмме дефектов – 3 месяца. Реставрационные работы выполняются генеральным подрядчиком АО «Главзарубежстрой».

Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура

Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
Скульптуру «Родина-мать зовёт!» одевают в строительные леса Инфраструктура
:-P
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