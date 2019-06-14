На летний сезон школьникам предлагают временную работу. Вакансии открыты на более чем 400 предприятий и организаций Волгоградской области, которые уже заключили договора с центрами занятости населения. Для школьников создано более двух тысяч временных рабочих мест. На время каникул подростков ждут промышленные компании, производители пищевой продукции, представители сферы обслуживания.

Так, 60 вакансий открыл завод «Красный Октябрь», 16 — Еланский молсыркомбинат, также на работу несовершеннолетних примут завод «Сарепта», Волжский абразивный завод, «Волма» и другие. Активное участие в региональной программе принимают государственные учреждения: 695 подростков ждут медицинские организации, 129 человек трудоустроят в профессиональные образовательные учреждения, 108 — в соцучреждения. Более шестидесяти подростков оформят региональные ведомства по физической культуре и спорту; природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии; культуры.

Школьники выполняют посильные работы, связанные с благоустройством территории, оказывают помощь делопроизводителям, архивариусам. На сегодняшний день свободны порядка тысячи вакансий. Информация обновляется каждый час — претендентам следует обращаться в центры занятости населения.